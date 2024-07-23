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Скандал в Архангельском отделении Союза писателей привел к отставке председателя

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции в Архангельском региональном отделении общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

 Установлено, что организацией с индивидуальным предпринимателем, состоящим в правлении общественной организации, заключено несколько договоров возмездного оказания услуг.

 В данной ситуации установлен конфликт интересов, о чем индивидуальный предприниматель уведомил руководителя организации, который каких-либо мер, направленных на его разрешение, не принял.   

 В этой связи прокурором города Архангельска руководителю организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого членами правления удовлетворено заявление председателя о сложении с него полномочий. 

 Для утверждения решения организуется внеочередное общее собрание Архангельского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

 В настоящее время назначен временно исполняющий обязанности руководителя общественной организации. 

 

27 август 10:39 | : Культура / Скандалы

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