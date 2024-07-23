Скандал в Архангельском отделении Союза писателей привел к отставке председателя

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции в Архангельском региональном отделении общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Установлено, что организацией с индивидуальным предпринимателем, состоящим в правлении общественной организации, заключено несколько договоров возмездного оказания услуг.

В данной ситуации установлен конфликт интересов, о чем индивидуальный предприниматель уведомил руководителя организации, который каких-либо мер, направленных на его разрешение, не принял.

В этой связи прокурором города Архангельска руководителю организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого членами правления удовлетворено заявление председателя о сложении с него полномочий.

Для утверждения решения организуется внеочередное общее собрание Архангельского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

В настоящее время назначен временно исполняющий обязанности руководителя общественной организации.