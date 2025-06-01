Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Энергетическая безопасность столицы Поморья оказалась под угрозой

Прокуратура г. Архангельска во взаимодействии с Северо-Западным Управлением Ростехнадзора провела проверку исполнения электросетевыми организациями законодательства в сфере электроэнергетики.

В ходе проверки установлены нарушения требований безопасности при эксплуатации и содержании ООО «Архангельская сетевая компания»,                                ПАО «Россети Северо-Запад», ООО «АСЭП» двадцати электрических подстанций, расположенных в Октябрьском, Ломоносовском, Северном территориальных округах города Архангельска.

Указанные обстоятельства послужили основанием для внесения прокуратурой руководителям сетевых компаний представлений об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых организованы мероприятия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства.

Кроме того, по фактам допущенных нарушений постановлениями Северо-Западного Управления Ростехнадзора юридические лица привлечены к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ.

 

14 июль 11:58 | : Скандалы

Главные новости


«И про баскетбол не забудьте». Депутаты АрхГорДумы за неделю
Быть или не быть? Страсти по школьной форме

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (171)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20