Энергетическая безопасность столицы Поморья оказалась под угрозой

Прокуратура г. Архангельска во взаимодействии с Северо-Западным Управлением Ростехнадзора провела проверку исполнения электросетевыми организациями законодательства в сфере электроэнергетики.

В ходе проверки установлены нарушения требований безопасности при эксплуатации и содержании ООО «Архангельская сетевая компания», ПАО «Россети Северо-Запад», ООО «АСЭП» двадцати электрических подстанций, расположенных в Октябрьском, Ломоносовском, Северном территориальных округах города Архангельска.

Указанные обстоятельства послужили основанием для внесения прокуратурой руководителям сетевых компаний представлений об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых организованы мероприятия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства.

Кроме того, по фактам допущенных нарушений постановлениями Северо-Западного Управления Ростехнадзора юридические лица привлечены к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ.