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Энергетики Архангельской области мухлевали в сфере тарифного регулирования

Прокуратура Архангельской области провела проверку исполнения законодательства о тарифном регулировании в сфере электроэнергетики.

Установлено, что электросетевой организацией в нарушение требований действующего законодательства предоставлены в агентство по тарифам и ценам области заведомо недостоверные сведения о количестве используемого при оказании услуг электросетевого оборудования.

Выезд на объекты электросетевого хозяйства предприятия совместно со специалистами Северо-Западного управления Ростехнадзора показал, что количество используемого оборудования завышено на 53 единицы.

По данному факту в отношении руководителя электросетевой организации прокуратурой области возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.7.1 КоАП РФ, которое рассмотрено органом тарифного регулирования субъекта с назначением административного штрафа в размере 5 000 рублей.

09 апрель 14:45 | : Экономика / Скандалы

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