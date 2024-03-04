"Россети Северо-Запад" получили нагоняй от прокуратуры за состояние опор

Прокуратурой Виноградовского района с привлечением специалиста СЗУ Ростехнадзора проведена проверка соблюдения законодательства об электроэнергетике в поселках Важский и Березник в филиале ПАО «Россети Северо-Запад».

По результатам проверки в деятельности филиала выявлены многочисленные нарушения правил технической эксплуатации электрических сетей и подстанций. В частности, не выполнена вырубка, опиловка кустарников и деревьев у опор воздушных линий электропередачи, ряд опор имеют отклонение от оси и загнивание деревянных элементов выше допустимых норм.

Указанное явилось основанием для обращения прокурора в суд с требованиями устранения допущенных нарушений.

В ходе рассмотрения гражданского дела проведена судебно-техническая экспертиза, которая показала, что большая часть опор находится в критическом состоянии и представляют угрозу бесперебойного электроснабжения.

Виноградовский районный суд Архангельской области поддержал требования прокурора и возложил на филиал ПАО «Россети Северо-Запад» в течение 8 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить выявленные нарушения. Решение суда не вступило в законную силу.

В настоящее время в Виноградовском районном суде Архангельской области на рассмотрении находится исковое заявление прокурора к Архангельскому филиалу ПАО «Россети Северо-Запад» об устранении нарушений правил технической эксплуатации электрических сетей и подстанций на территории деревень Моржегоры, Родионовская, Усть-Морж, Уйта, а также поселков Хетово, Рязаново, З.Пянда.