Из НАО 11 взяточников-гаишников отправились искупать грехи в зону СВО

Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа согласился с позицией государственного обвинителя и признал двух бывших инспекторов дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС ГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу, а также бывшего начальника автоколонны коммерческой организации виновными в зависимости от роли и степени участия каждого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Установлено, что с сентября 2019 года по октябрь 2020 года инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу, находившиеся в служебных командировках на территории п. Харьягинский Ненецкого автономного округа, вступили в сговор с начальником автоколонны и, действуя в составе организованной преступной группы, получали взятки от владельцев, собственников и иных лиц, эксплуатирующих транспортные средства на территории указанного населенного пункта, за возможность передвигаться по поселку и близлежащим территориям на автомобилях без проверки документов, непривлечение к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации, перевозку без разрешения крупногабаритного груза.

Государственные регистрационные номера «неприкасаемых» автомобилей сообщал сотрудникам полиции их соучастник, признанный судом организатором преступной группы.

За незаконное бездействие передавались денежные средства и автомобильное топливо. Общая сумма взяток и переданного в их качестве имущества членам организованной преступной группы превысила 3,8 млн рублей.

Бывшие сотрудники ГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу вину в содеянном не признали.

Приговором им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом от 1,5 до 3 млн рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти. Оба лишены специальных званий «старший лейтенант полиции» и «старший сержант полиции».

Третий подсудимый факты передачи взяток не отрицал. Судом ему назначено 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом 3 млн рублей.

Судом также принято решение о конфискации у осужденных денежных средств в размере, равном сумме полученных ими взяток.

Всего по этому уголовному делу к уголовной ответственности привлекались 14 лиц, в том числе 12 сотрудников полиции. На момент вынесения приговора уголовное дело в отношении 11 лиц приостановлено в связи с заключением ими контракта для прохождения военной службы в зоне специальной военной операции.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.