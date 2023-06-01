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Народный фронт жестко указал властям Исакогорки на безопасность детей

На Левом берегу областной столицы у двух ключевых социально значимых объектов образовались стихийные свалки. Местные жители ведут саморазбор аварийных деревянных домов, захламляя территории Исакогорского округа опасным строительным мусором, а муниципальные власти – бездействуют, игнорируя ликвидацию чудовищных завалов.

На улице Пограничной, 30 расположен культурный центр «Бакарица», куда на творческие занятия ходят дети всех возрастов. Но вблизи – огромная свалка из старых «авариек». По мнению экспертов регионального штаба Народного фронта, эта ситуация попросту недопустима. 

Второе слабое звено – территория напротив филиала школы № 82, где происходит аналогичная история. 

В учреждении образования идет капремонт, завозится новая мебель, скоро 1 сентября, а напротив школы сегодня сложилась отнюдь не праздничная картина: разваленный деревянный дом, горы палок и балок, без заборов или других препятствий, ограничивающих доступ к груде опасного хлама. 

– Мы требуем от властей округа огородить обе территории забором и срочно вывезти «останки» зданий, чтобы не допустить несчастных случаев с детьми и взрослыми. Будем держать ситуацию на контроле не только по Исакогорскому округу, но и по всему областному центру, – заявил член регионального штаба Народного фронта Дмитрий Прилучный.     

 

11 август 17:07 | : Скандалы

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