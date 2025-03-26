Судебному приставу из Северодвинска дали по рукам

Прокуратурой г. Северодвинска в ходе проверки выявлены нарушения законодательства об исполнительном производстве.
Установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства несмотря на вынесение судебным приставом-исполнителем Отдела судебных приставов по г. Северодвинску УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на основании заявления гражданина постановления о сохранении доходов в размере не ниже прожиточного минимума с его заработной платы удержаны денежные средства в размере 10 тысяч рублей.
По данному факту прокуратурой г. Северодвинска руководителю УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу внесено представление, требования которого удовлетворены, незаконно удержанные денежные средства возращены.
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