Судебному приставу из Северодвинска дали по рукам

Прокуратурой г. Северодвинска в ходе проверки выявлены нарушения законодательства об исполнительном производстве.

Установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства несмотря на вынесение судебным приставом-исполнителем Отдела судебных приставов по г. Северодвинску УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на основании заявления гражданина постановления о сохранении доходов в размере не ниже прожиточного минимума с его заработной платы удержаны денежные средства в размере 10 тысяч рублей.

По данному факту прокуратурой г. Северодвинска руководителю УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу внесено представление, требования которого удовлетворены, незаконно удержанные денежные средства возращены.