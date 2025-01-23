Ненецкое должностное лицо отправили под суд за нецелевуху

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего и.о. директора казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285.1 УК РФ (расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, совершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в 2022-2023 годах в ходе исполнения государственного контракта, реализуемого в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», на выполнение работ по отсыпке, вертикальной планировке земельных участков и укреплению откосов на одной из улиц в городе Нарьян-Маре для предоставления многодетным семьям, обвиняемый произвел приемку и оплату работ по контракту на общую сумму более 149 млн рублей, при этом исполнителю работ из окружного бюджета перечислено более 17 млн рублей за работы, проведенные на территории, не предусмотренной для жилищного строительства, что является нецелевым использованием бюджетных средств.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа и УМВД России по НАО.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.