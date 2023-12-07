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Прокуратура выставила штраф "ЭкоИнтегратору" за невывезенный мусор

Прокуратура г. Архангельска провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с коммунальными отходами.

Установлено, что в деятельности регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор» при осуществлении деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов на территории города Архангельска выявлены нарушения закона.

Так, при проверке маршрутных журналов специализированного автотранспорта операторов, осуществляющих сбор и транспортировку бытовых отходов в период с июня по сентябрь 2023 года установлены нарушения периодичности вывоза ТКО с мест накопления, предназначенных для многоквартирного дома № 41 корп.2 по пр. Московский.

Данные обстоятельства явились основанием для внесения прокуратурой города генеральному директору ООО «ЭкоИнтегратор» представления об устранении нарушении закона, которое удовлетворено. Региональным оператором произведен перерасчет платы жителям дома за период ненадлежащего оказания коммунальной услуги.

Кроме того, за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований по постановлению прокуратуры Общество как юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ с назначением штрафа в сумме 126 тыс. рублей.

 (фото с https://1nsk.ru)  

01 март 09:14 | : Скандалы

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