Градостроительная деятельность в Поморье вызывает вопросы у прокуратуры

Органами прокуратуры области и автономного округа продолжен надзор за исполнением градостроительного законодательства.
Повышенного внимания прокуроров требовал государственный строительный надзор, в результате принятых мер реагирования скорректирована контрольно-надзорная деятельность инспекции государственного строительного надзора Архангельской области в отношении 16 возводимых объектов капитального строительства, среди которых в том числе многоквартирные жилые дома.
Вмешательства прокуроров потребовали факты возведения зданий без необходимых разрешений на строительство, неправомерной передачи органами местного самоуправления земель в частную собственность под объектами незавершенного строительства, нарушения порядка выдачи градостроительных планов земельных участков.
Так, прокуратурой Вельского района пресечен факт возведения объекта капитального строительства в отсутствие соответствующего разрешения, выданного органом местного самоуправления.
По требованию прокурора г. Архангельска администрацией ГО «Город Архангельск» исключены случаи отражения в градостроительных планах земельных участков недостоверной информации о возможности подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
В результате принятых прокуратурой Шенкурского района мер администрацией Шенкурского муниципального округа обеспечена выдача разрешений на строительство соответствующей формы.
Надзор на данном направлении продолжен.