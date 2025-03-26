Градостроительная деятельность в Поморье вызывает вопросы у прокуратуры

Органами прокуратуры области и автономного округа продолжен надзор за исполнением градостроительного законодательства.

Повышенного внимания прокуроров требовал государственный строительный надзор, в результате принятых мер реагирования скорректирована контрольно-надзорная деятельность инспекции государственного строительного надзора Архангельской области в отношении 16 возводимых объектов капитального строительства, среди которых в том числе многоквартирные жилые дома.

Вмешательства прокуроров потребовали факты возведения зданий без необходимых разрешений на строительство, неправомерной передачи органами местного самоуправления земель в частную собственность под объектами незавершенного строительства, нарушения порядка выдачи градостроительных планов земельных участков.

Так, прокуратурой Вельского района пресечен факт возведения объекта капитального строительства в отсутствие соответствующего разрешения, выданного органом местного самоуправления.

По требованию прокурора г. Архангельска администрацией ГО «Город Архангельск» исключены случаи отражения в градостроительных планах земельных участков недостоверной информации о возможности подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

В результате принятых прокуратурой Шенкурского района мер администрацией Шенкурского муниципального округа обеспечена выдача разрешений на строительство соответствующей формы.

Надзор на данном направлении продолжен.