Землю в Онеге раздавали наобум Лазаря

Судебная коллегия по гражданским делам Архангельского областного суда согласилась с позицией прокурора и отменила решение Онежского городского суда Архангельской области об отказе в удовлетворении требований Онежского межрайонного прокурора, признав недействительным постановления администрации МО «Онежский муниципальный район» о предварительном согласовании земельного участка, предоставлении земельного участка, а также договора аренды земельного участка.

Проведенной Онежской межрайонной прокуратурой проверкой установлено, что администрацией МО «Онежский муниципальный район» нарушена процедура предоставления земельного участка в аренду с аукциона, что выразилось в сокращении срока активности извещения о проведении торгов на официальном сайте. В частности, извещение снято с публикации по истечении 19 дней после обращения заявителя, с которым в последствии и заключен договор аренды.

При этом, установленный законом 30-дневный срок нахождения извещения на сайте, не соблюден, что нарушило права иных потенциальных заявителей из числа неопределенного круга лиц, желающих получить у муниципалитета спорный земельный участок.

Договор аренды земельного участка, как и само постановление органа местного самоуправления о его выделении, признаны недействительными.

Решение суда вступило в законную силу.