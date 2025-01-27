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Аморальный северодвинец лишил свободы пасынка

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за преступления против собственности 38-летнему жителю города Северодвинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего).

 Следствием и судом установлено, что 21 апреля 2024 года днем по месту жительства в городе Северодвинске осужденный, находясь в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя и наркотических средств, в ходе конфликта, возникшего с 17-летним сыном сожительницы, связал тому руки и ноги ремнями и оставил в комнате. Через некоторое время потерпевшему удалось самостоятельно освободиться и покинуть жилище.

 В ходе допросов фигурант признал свою вину. На стадии предварительного следствия он пояснил следователю, что сын сожительницы стал ему высказывать претензии из-за неправильного образа жизни, в который он якобы вовлек и его мать.

 Приговором Северодвинского городского суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Приговор суда не вступил законную силу.

04 июнь 10:20 | : Скандалы

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