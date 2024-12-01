В селе Шеговары конфликт из-за алкоголя оказался смертельным

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летнему жителю села Шеговары Шенкурского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что в один из дней с 16 по 30 сентября 2024 года в гостях в квартире дома в городе Вельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес множественные удары головой и стеклянной бутылкой по голове 49-летнему местному жителю, после чего вооружился взятым в указанной квартире ножом и нанес им удар в шею потерпевшего, причинив смертельное ранение. Затем вместе с хозяином квартиры перенес тело убитого за гараж придомовой территории, где осужденный спрятал его под листьями и досками.

В ходе допросов фигурант дела признал свою вину и раскаялся в содеянном. На стадии предварительного следствия он пояснил следователю, что конфликт произошел из-за того, что потерпевший хотел забрать домой со стола алкоголь, а он сделал ему замечание.

Приговором Вельского районного суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.