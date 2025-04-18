В Няндоме чиновник опростоволосился с предоставлением муниципальной услуги

Прокуратурой Няндомского района при проведении проверки установлено, что должностным лицом управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа допущено нарушение срока более, чем на месяц предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на территории муниципальных образований «Няндомское», «Мошинское» и «Шалакушское».

В этой связи в отношении должностного лица управления, допустившего нарушение сроков предоставления муниципальной услуги, прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по п. 1 ч. 2.2 Закона Архангельской области «Об административных правонарушениях», рассмотрев которое, мировым судьей назначено наказание в виде административного штрафа.

Постановление суда не вступило в законную силу.