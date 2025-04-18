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В Няндоме чиновник опростоволосился с предоставлением муниципальной услуги

Прокуратурой Няндомского района при проведении проверки установлено, что должностным лицом управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального округа допущено нарушение срока более, чем на месяц предоставления  муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам  социального найма на территории  муниципальных образований «Няндомское», «Мошинское» и «Шалакушское».

В этой связи  в отношении должностного лица управления, допустившего нарушение  сроков  предоставления муниципальной услуги, прокурором возбуждено  дело об административном правонарушении по п. 1 ч. 2.2 Закона Архангельской области  «Об административных правонарушениях», рассмотрев которое, мировым судьей назначено наказание  в виде административного штрафа. 

Постановление суда не  вступило в законную силу.

21 май 10:55 | : Скандалы

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