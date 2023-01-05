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Главу Онежского района Максимова оштрафовали за нерасторопность

Онежским межрайонным прокурором проведена проверка по обращению руководителя  ООО «Содействие-Неруд» о нарушении прав коммерческой организации.

          Установлено, глава МО «Онежский муниципальный район», получив жалобу общества на действия временно исполняющего обязанности заместителя главы районной администрации о нарушениях порядка предоставления муниципальной услуги, ответ на неё в установленном законом порядке и сроки не направил. 

В этой связи  Онежским межрайонным прокурором в отношении главы муниципального района возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 5.63 КоАП РФ  (нарушение должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб на нарушение порядка предоставления государственной или муниципальной услуги, порядка или сроков рассмотрения жалобы либо незаконный отказ или уклонение указанного должностного лица от принятия ее к рассмотрению).  

Постановлением мирового судьи должностное лицо признано виновным, с учетом ранее имевшихся неоднократных фактов нарушения порядка рассмотрения обращений, судьей ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. 

Постановление мирового судьи не вступило в законную силу. 

Кроме того, Онежским межрайонным прокурором главе МО «Онежский муниципальный район» внесено представление об устранении нарушений закона, рассмотрев которое, руководителю коммерческой организации дан ответ по существу поставленных им вопросов. Права коммерческой организации восстановлены. 

09 январь 12:23 | : Скандалы

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