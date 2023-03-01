В Архангельске сотрудница "Почты России" присвоила почтовый перевод

В прокуратуре г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника отделения почтовой связи обособленного структурного подразделения Архангельского почтамта - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», обвиняемой по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Установлено, что обвиняемая 01.06.2020 и 10.07.2020 на рабочем месте в здании отделения почтовой связи по адресу: г. Архангельск, ул. Советская, д. 25, осуществила выдачу посылок жителям города Архангельска, получив суммы почтового перевода наложенного платежа, предназначавшихся индивидуальным предпринимателям г. Красноярска и г. Москвы, однако данные денежные средства присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Ущерб обвиняемой в полном объеме возмещен на стадии предварительного расследования.

Уголовное дело будет направлено в Соломбальский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.