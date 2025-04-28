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Кощунствующий вандал из Плесецка отделался обязательными работами

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным 17-летнего местного жителя по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества).

Расследованием, проведенным отделом СКР, а также в судебном заседании  установлено, что в ноябре 2024 года осужденный, находясь  в состоянии алкогольного опьянения, последовал в сквер возле здания МБОУ «Плесецкая средняя школа», где умышлено, из хулиганских побуждений повредил и уничтожил стенды с фотографиями героев, защищавших Отечество, после чего скрылся с места совершения преступления.

 Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 140 часам обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил.


28 апрель 11:19 | : Скандалы

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