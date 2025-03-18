В Архангельске перевозчик выиграл муниципальный контракт за 1 копейку

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Установлено, что администрацией городского округа «Город Архангельск» проведены конкурентные процедуры на право заключения муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа. Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 1,1 млн рублей.

Победителем торгов признан предприниматель, предложивший цену контракта – 1 копейка. Однако от заключения сделки он уклонился, в связи с чем УФАС России по Архангельской области включен в реестр недобросовестных поставщиков.

Муниципальный заказчик был вынужден заключить контракт с иным участником закупки по более высокой цене, в связи с чем бюджету городского округа причинены убытки в размере 737,4 тысяч рублей.

Прокуратура обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании с недобросовестного субъекта предпринимательской деятельности в доход бюджета названной суммы убытков.

Решением суда, вступившим в законную силу, требования надзорного органа удовлетворены.