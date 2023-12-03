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В Котласе расторгнут муниципальный контракт, завышенный в пять раз

 Арбитражным судом Архангельской области удовлетворено исковое заявление прокуратуры Архангельской области о признании недействительным дополнительного соглашения к муниципальному контракту, заключенному между Управлением экономического развития администрации городского округа «Котлас» и АО «Котласское дорожное ремонтно-строительное управление», на выполнение работ по строительству автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская в г. Котласе Архангельской области в части увеличения цены контракта почти в пять раз, то есть на 758 млн рублей.

          Изначально цена заключенного заказчиком с подрядчиком контракта составляла 201 млн рублей. При этом сделкой предусмотрено, что ее цена является твердой и определена на весь срок исполнения.

          Однако дополнительным соглашением к контракту цена последнего в отсутствие обстоятельств, исключающих возможность исполнения контракта без этих изменений, увеличена на 376 % от первоначальной – до 960 млн рублей, что противоречит требованиям гражданского законодательства и о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

          Решение суда не вступило в законную силу.

(фото с https://music.yandex.by/album/20347851) 

22 декабрь 08:57 | : Скандалы

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