В Котласе следователи решают, что делать с ребенком-вандалом

В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативных мероприятий в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично), вместе с сотрудниками полиции установлено лицо, причастное к совершению противоправных действий. Им оказался 12-летний житель города Котласа, который состоит на профилактических учетах.

Малолетний нарушитель, действия которого зафиксировали камеры наблюдения, пояснил следователю, что по собственной инициативе в ночь на 16 апреля 2025 года в парке культуры и отдыха по улице Мелентьева в городе Котласе поджег цветы и венки у памятника.

Следователями СК выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению малолетним противозаконных действий.

Следственное управление СКР призывает граждан бережно хранить историческую память и с уважением относиться к мемориальным сооружениям, посвященным защитникам Отечества.