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Котлошанин навеки успокоил знакомую ударом ножа в грудь

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения 25 сентября 2024 года в квартире дома по улице Южная в городе Котласе тела 49-летней женщины с ножевым ранением грудной клетки.

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против собственности  40-летний знакомый потерпевшей. 

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что вместе с потерпевшей и их общим знакомым употреблял спиртные напитки. Женщина его словесно оскорбила. Так как она проигнорировала его просьбы прекратить ругаться и успокоиться, он ударил ее кухонным ножом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу.  Назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

26 сентябрь 08:58 | : Происшествия

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