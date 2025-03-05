Возбуждено уголовное дело по осквернению воинского мемориала в Котласе

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлены публикации об осквернении мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Котласе путем сожжения возложенных к нему венков и цветов. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично).

Следователями СК выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причастных к этому лиц.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.

Статья 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, неуважительных сведений о днях воинской славы и памятных датах России, а также за осквернение символов воинской славы нашей страны.

Уголовная ответственность за такие деяния наступает с 16-летнего возраста. В соответствии с законом, наказание может быть в виде штрафа в размере до 5 миллионов рублей, обязательных или принудительных работ, а также лишения свободы на срок до 5 лет.

Следственное управление СКР призывает граждан бережно хранить историческую память и с уважением относиться к мемориальным сооружениям, посвященным защитникам Отечества.



