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Возбуждено уголовное дело по осквернению воинского мемориала в Котласе

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлены публикации об осквернении мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Котласе путем сожжения возложенных к нему венков и цветов. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично).

 Следователями СК выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причастных к этому лиц. 

 Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.

 Статья 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, неуважительных сведений о днях воинской славы и памятных датах России, а также за осквернение символов воинской славы нашей страны.

 Уголовная ответственность за такие деяния наступает с 16-летнего возраста. В соответствии с законом, наказание может быть в виде штрафа в размере до 5 миллионов рублей, обязательных или принудительных работ, а также лишения свободы на срок до 5 лет.

 Следственное управление СКР призывает граждан бережно хранить историческую память и с уважением относиться к мемориальным сооружениям, посвященным защитникам Отечества.


 

 

16 апрель 15:00 | : Скандалы

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