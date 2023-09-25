Архангелогородец убил мурманчанина и спрятал труп в шкафу

В ходе проведения розыскных мероприятий, направленных на установление места нахождения 41-летнего жителя Мурманской области, который перестал выходить на связь с родственниками, установлено, что его исчезновение носит криминальный характер. В шкафу-купе в квартире на улице Логинова в городе Архангельске, которую снимал разыскиваемый, обнаружено его тело с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных следователями и следователями-криминалистами регионального следственного управления СК России совместно с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 18-летний житель областного центра.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что 4 ноября 2023 года познакомился с потерпевшим и принял его приглашение прийти к нему в гости на съемную квартиру. В ходе совместного употребления спиртных напитков между ними произошёл конфликт, в ходе которого житель Мурманской области оскорбил его мать. В порыве гнева он применил к нему физическую силу, после чего задушил при помощи полотенца и оттащил тело в шкаф. Закрыл входную дверь в чужую квартиру на ключ и скрылся с места преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы. В ходе осмотра места происшествия изъяты предметы, имеющие значение для дела.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.