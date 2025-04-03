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У подростков из Ленского района коммерсанты зажали зарплату

Прокуратура Ленского района провела проверку по обращениям о нарушении трудового законодательства. 

Проверкой установлено, что пятеро учащихся Яренской средней школы в летний период 2024 года осуществляли различные виды работ при проведении капитального ремонта поликлиники Яренской центральной районной больницы, осуществляемого подрядной организацией ООО «Трейд».

При этом, в нарушение действующего законодательства организация заключила с учащимися  договоры подряда вместо трудовых договоров,  а также не в полной мере выплатила подросткам заработную плату. 

В этой связи  прокурор  в интересах несовершеннолетних обратился в суд к ООО «Трейд» с требованиями  о признании отношений трудовыми, возложении обязанности внести записи в трудовую книжку, отчислении страховых взносов, взыскании невыплаченной заработной платы и компенсации морального вреда.

Вилегодский районный суд удовлетворил требования прокурора. Общество обязано выплатить несовершеннолетним задолженность по заработной плате и компенсацию морального вреда на общую сумму более 70 тыс. рублей, а также внести записи в трудовые книжки о периодах работы  по трудовому договору, произвести отчисления страховых взносов. 

Решение суда вступило в законную силу.

 

 

14 апрель 11:20 | : Скандалы

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