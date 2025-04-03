У подростков из Ленского района коммерсанты зажали зарплату

Прокуратура Ленского района провела проверку по обращениям о нарушении трудового законодательства.

Проверкой установлено, что пятеро учащихся Яренской средней школы в летний период 2024 года осуществляли различные виды работ при проведении капитального ремонта поликлиники Яренской центральной районной больницы, осуществляемого подрядной организацией ООО «Трейд».

При этом, в нарушение действующего законодательства организация заключила с учащимися договоры подряда вместо трудовых договоров, а также не в полной мере выплатила подросткам заработную плату.

В этой связи прокурор в интересах несовершеннолетних обратился в суд к ООО «Трейд» с требованиями о признании отношений трудовыми, возложении обязанности внести записи в трудовую книжку, отчислении страховых взносов, взыскании невыплаченной заработной платы и компенсации морального вреда.

Вилегодский районный суд удовлетворил требования прокурора. Общество обязано выплатить несовершеннолетним задолженность по заработной плате и компенсацию морального вреда на общую сумму более 70 тыс. рублей, а также внести записи в трудовые книжки о периодах работы по трудовому договору, произвести отчисления страховых взносов.

Решение суда вступило в законную силу.