Нарьямарскому школьнику с особенностями развития не уделяли должного внимания

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа по обращению жительницы города Нарьян-Мара проведена проверка исполнения законодательства в сфере образования.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что ребенок заявителя, поступивший в первый класс в 2024 году относится к категории детей с ограниченными возможностями здоровья и ему необходимо создание условий для обучения в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии.

Вопреки требованиям закона, образовательным учреждением своевременно условия обучения ее ребенку не созданы – тьютор не трудоустроен, первичная диагностика дефектологом и психологом не проведена, соответствующее обучение по работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, педагогами школы не пройдено.

В результате прокурорского вмешательства администрацией образовательной организации трудоустроен тьютор, в штатное расписание введены единицы педагога-дефектолога и педагога-логопеда, вакансии которых размещены на портале «Работа России», организовано повышение квалификации педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями.

Также образовательной организацией организована первичная дефектологическая, психологическая диагностика несовершеннолетнего.