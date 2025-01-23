"Выражаем недоверие местной власти". Убитые дороги Вилегодчины

В продолжение темы, поднятой в материале «Эх, дороги!». Письмо участника Межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые Дороги России» Сергея Федяева председателю Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа Сергею Устюженко (публикуется полностью). В настоящий момент корреспонденция ушла адресату.

Уважаемый Сергей Александрович!

Обращаюсь к Вам, как к председателю Собрания депутатов, профессионалу, отдавшему многие года служению за соблюдением высшего надзора за точным соблюдением законов РФ.

12 декабря 2024года были подвели итоги торгов на выполнение работ по зимнему содержанию автодорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Вилегодского муниципального округа. Организатор и заказчик закупки — администрация Вилегодского муниципального округа.

Согласно пункту 5.1 технического задания на выполнение работ (приложение № 1 к муниципальному контракту), заказчик выдвинул следующие требования к подрядчику по выполнению работ: *У подрядчика на момент заключения контракта должно быть в собственности не менее пяти единиц дорожной техники с подтверждающими документами владения техникой (паспорт самоходной машины и т. п.).

У победителя торгов ООО «СтройТрансСервис» на момент подписания контракта на балансе в собственности дорожной техники не было. Задним числом администрация Вилегодского муниципального округа заключила дополнительное соглашение № 1 от 25.12.2024, изложив пункт 5.1 технического задания на выполнение работ (приложение № 1 к муниципальному контракту) в новой редакции: «У подрядчика на момент заключения контракта должно быть в собственности или аренде не менее пяти единиц дорожной техники с подтверждающими документами владения техникой (паспорта самоходных машин и т. п.)».

Контрольно-счётная комиссия Вилегодского муниципального округа делает вывод о незаконности внесения изменений в муниципальный контракт. Также подрядчик не смог подтвердить нахождение в собственности либо аренде не менее пяти единиц дорожной техники с подтверждающими документами.

Второй участник торгов индивидуальный предприниматель Гомзяков Роман Евгеньевич, с. Ильинско-Подомское, готов был представить находящиеся в собственности не менее пяти единиц дорожной техники с подтверждающими документами. Надо признать, что две прошедшие зимы 2022–2023 и 2023–2024 гг. ИП Гомзяков Р. Е. выполнял работы по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Вилегодского муниципального округа. Массовых нареканий и жалоб от жителей по своевременной уборке снега с дорог не было.

Несмотря на несвоевременные расчёты со стороны главы Вилегодского муниципального округа О. В. Аникиевой за выполненные работы по контрактам 2022–2023 и 2023–2024 гг., ИП Гомзяков Р. Е. находил дополнительные источники финансирования на покупку, ремонт дорожной техники, заработную плату работникам.

Но чиновники администрации Вилегодского муниципального округа в нарушении требований технического задания по исполнению контракта решили отдать выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов ООО «СтройТрансСервис».

В ходе разбирательства также выяснилось, что у данной компании на момент подписания контракта отсутствовал код экономической деятельности, необходимый для зимнего содержания и эксплуатации автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам населённых пунктов, а также иных проездов для автомобилей, имеющих твёрдое покрытие. Работать без указания корректного вида экономической деятельности нельзя (коды ОКВЭД должны соответствовать фактической деятельности), по 129-ФЗ за это предусмотрен административный штраф в размере до 10 тысяч рублей. За нарушение сроков подачи заявления также предусмотрен штраф, но уже до 5 тысяч рублей.

По итогам работы за январь «Подрядчику» ООО «СтройТрансСервис» вилежане дали неудовлетворительную оценку по уборке снега на улицах райцентра с. Ильинско-Подомское. С дорог, площадей, остановочных пунктов, обочин снег своевременно не убирался, высота снежных валов превышала все допустимые нормы, что привело к ограниченной видимости на перекрёстках дорог и созданию очагов аварийности. Ширина проезжей части на большинстве дорог улиц райцентра с. Ильинско-Подомское была заужена. Жители, участники дорожного движения завалили жалобами ГИБДД, районную прокуратуру на неудовлетворительное содержание дорог, уборку и вывозку снега. Из-за коллейности на дорогах участились ДТП, в некоторых случаях скорая помощь не могла пробраться через снежные заносы к тяжелобольным.

В ходе проведения проверки прокуратурой Вилегодского района было установлено, что администрацией Вилегодского муниципального округа нарушены требования статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» при содержании автомобильных дорог, а также выявлены нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении контракта с ООО «СтройТрансСервис».

В связи с выявленными нарушениями 05.03.2025 в адрес администрации округа прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений законодательства.

По результатам внеплановой камеральной проверки, в рамках исполнения ФЗ «О контрактной системе» при организации торгов по данному контракту, проведённой Федеральной антимонопольной службой по Архангельской области, так же были вскрыты грубые нарушения и вынесено следующее решение:

• Признать заказчика, Администрацию Вилегодского муниципального округа Архангельской области, виновной в нарушении части 3 статьи 7 и части 1 статьи 8 Федерального закона «О контрактной системе». В связи с этим на неё будет наложен административный штраф в размере от пятидесяти до трёхсот тысяч рублей.

В результате неправомерных действий, а если быть более точным, в угоду определённым заинтересованным лицам, Администрация Вилегодского муниципального округа Архангельской области понесла административные штрафы. В январские снегопады это привело к транспортному коллапсу и значительно подорвало её и без того низкий авторитет среди жителей района. Участник торгов, ИП Гомзяков Р. Е., был добросовестным подрядчиком по содержанию дорог в предыдущие два года. Однако, столкнувшись с подлогом результатов, он принял решение покинуть родные места и закрыть свой бизнес.

Сергей Александрович, убедительно прошу Вас внести в повестку очередного Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа вопрос:

О выражении недоверия главе Вилегодского муниципального округа Аникиевой Оксане Валерьевне за совершение действий, порочащих звание выборного лица местного самоуправления.

Ответы на запросы от:

Контрольно-счетной комиссии Вилегодского Муниципального округа Архангельской области; Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области; Прокуратуры Вилегодского района прилагаются.

С уважением,

Сергей Федяев- дорожный эксперт, участник Межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые дороги России»