Эх, дороги. Как власти Вилегодского округа подвели себя под монастырь

Проблема дорог - традиционно одна из острейших в Архангельской области с учетом больших расстояний и особенностей северного климата. Решение оной – один из главных критериев эффективности работы исполнительной власти на местах Но иногда эта власть сама ставит себе палки в колеса, возникают сомнения в ее компетентности. Приводим конкретный пример…

12.12.2024 были подвели итоги торгов на выполнение работ по зимнему содержанию автодорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Вилегодского муниципального округа.

Организатор и заказчик закупки — администрация Вилегодского муниципального округа.

Согласно пункту 5.1 технического задания на выполнение работ (приложение № 1 к муниципальному контракту), заказчик выдвинул следующие требования к подрядчику по выполнению работ:

*У подрядчика на момент заключения контракта должно быть в собственности не менее пяти единиц дорожной техники с подтверждающими документами владения техникой (паспорт самоходной машины и т. п.).

У победителя торгов ООО «СтройТрансСервис» на момент подписания контракта на балансе в собственности дорожной техники не было.

Задним числом администрация Вилегодского муниципального округа заключила дополнительное соглашение № 1 от 25.12.2024, изложив пункт 5.1 технического задания на выполнение работ (приложение № 1 к муниципальному контракту) в новой редакции: «У подрядчика на момент заключения контракта должно быть в собственности или аренде не менее пяти единиц дорожной техники с подтверждающими документами владения техникой (паспорта самоходных машин и т. п.)».

Контрольно-счётная комиссия Вилегодского муниципального округа по запросу участника межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые дороги России» Сергея Федяева делает вывод о незаконности внесения изменений в муниципальный контракт. Также подрядчик не смог подтвердить нахождение в собственности либо аренде не менее пяти единиц дорожной техники с подтверждающими документами.

Второй участник торгов индивидуальный предприниматель Гомзяков Роман Евгеньевич, с. Ильинско-Подомское, готов был представить находящиеся в собственности не менее пяти единиц дорожной техники с подтверждающими документами. Надо признать, что две прошедшие зимы 2022–2023 и 2023–2024 гг. ИП Гомзяков Р. Е. выполнял работы по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Вилегодского муниципального округа. Массовых нареканий и жалоб от жителей по своевременной уборке снега с дорог не было.

Несмотря на несвоевременные расчёты со стороны главы Вилегодского муниципального округа О. В. Аникиевой за выполненные работы по контрактам 2022–2023 и 2023–2024 гг., ИП Гомзяков Р. Е. находил дополнительные источники финансирования на покупку, ремонт дорожной техники, заработную плату работникам.

Но чиновники администрации Вилегодского муниципального округа в нарушении требований технического задания по исполнению контракта решили отдать выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов ООО «СтройТрансСервис».

В ходе разбирательства также выяснилось, что у данной компании на момент подписания контракта отсутствовал код экономической деятельности, необходимый для зимнего содержания и эксплуатации автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам населённых пунктов, а также иных проездов для автомобилей, имеющих твёрдое покрытие.

Работать без указания корректного вида экономической деятельности нельзя (коды ОКВЭД должны соответствовать фактической деятельности), по 129-ФЗ за это предусмотрен административный штраф в размере до 10 тысяч рублей. За нарушение сроков подачи заявления также предусмотрен штраф, но уже до 5 тысяч рублей.

По итогам работы за январь «Подрядчику» ООО «СтройТрансСервис» вилежане дали неудовлетворительную оценку по уборке снега на улицах райцентра с. Ильинско-Подомское. С дорог, площадей, остановочных пунктов, обочин снег своевременно не убирался, высота снежных валов превышала все допустимые нормы, что привело к ограниченной видимости на перекрёстках дорог и созданию очагов аварийности. Ширина проезжей части на большинстве дорог улиц райцентра с. Ильинско-Подомское была заужена. Жители, участники дорожного движения завалили жалобами ГИБДД, районную прокуратуру на неудовлетворительное содержание дорог, уборку и вывозку снега. Из-за коллейности на дорогах участились ДТП, в некоторых случаях скорая помощь не могла пробраться через снежные заносы к тяжелобольным.

В ходе проведения проверки прокуратурой Вилегодского района было установлено, что администрацией Вилегодского муниципального округа нарушены требования статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» при содержании автомобильных дорог, а также выявлены нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении контракта с ООО «СтройТрансСервис».

В связи с выявленными нарушениями 05.03.2025 в адрес администрации округа прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений законодательства.

По результатам внеплановой камеральной проверки, в рамках исполнения ФЗ «О контрактной системе» при организации торгов по данному контракту, проведённой Федеральной антимонопольной службой по Архангельской области, так же были вскрыты грубые нарушения и вынесено следующее решение:

Признать заказчика, Администрацию Вилегодского муниципального округа Архангельской области, виновной в нарушении части 3 статьи 7 и части 1 статьи 8 Федерального закона «О контрактной системе». В связи с этим на неё будет наложен административный штраф в размере от пятидесяти до трёхсот тысяч рублей.

Сергей Федяев («Убитые дороги России»):

- В результате неправомерных действий, а если быть более точным, в угоду определённым заинтересованным лицам, Администрация Вилегодского муниципального округа Архангельской области понесла административные штрафы. В январские снегопады это привело к транспортному коллапсу и значительно подорвало её и без того низкий авторитет среди жителей района.

Участник торгов, ИП Гомзяков Роман Евгеньевич, был добросовестным подрядчиком по содержанию дорог в предыдущие два года. Однако, столкнувшись с подлогом результатов, он принял решение покинуть родные места и закрыть свой бизнес.

С учетом сложившейся ситуации я оставляю за собой право обратиться в Федеральные СМИ и Следственный комитет РФ.



