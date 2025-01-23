У крупного лешуконского чиновника выявлен фальшивый диплом бакалавра

Решением Лешуконского районного суда удовлетворены исковые требования прокурора о признании недействительным диплома бакалавра, выданного Федеральным государственным бюджетным учреждением высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (г. Москва) бывшему заместителю главы администрации Лешуконского муниципального округа Архангельской области в 2020 году.

Чуть ранее решением этого же суда по иску прокуратуры района изменены основания и формулировка увольнения данного должностного лица органа местного самоуправления с занимаемой должности «в связи с утратой доверия».

Актам прокурорского реагирования предшествовали проверочные мероприятия, по результатам которых были вскрыты факты предоставления своему работодателю недостоверных сведений о доходах супруги и принадлежащем имуществе в декларационную компанию 2023 г., а также использовании при поступлении на работу поддельного диплома.