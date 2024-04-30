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Руководство Холмогорской ЦРБ грешило нецелевым использованием средств ОМС

В ходе проведенной в марте 2024 года проверки соблюдения бюджетного законодательства выявлено нецелевое использование ГБУЗ Архангельской области «Холмогорская ЦРБ» средств обязательного медицинского страхования.

Установлено, что учреждением здравоохранения за оказанную медицинскую помощь сотрудникам уголовно-исполнительной системы и внутренних дел по коммерческим договорам были израсходованы средства обязательного медицинского страхования, которые не предусмотрены для этих целей.

Оказание медицинской помощи сотрудникам правоохранительных органов осуществляется в специализированном ведомственном учреждении здравоохранения и не оплачивается за счет средств ОМС, затраты на оказание данной помощи компенсируются за счет федерального бюджета правоохранительных ведомств.

Выявленные нарушения бюджетного законодательства послужили поводом для возбуждения прокурором Холмогорского района в отношении ГБУЗ Архангельской области «Холмогорская ЦРБ» дела об административном правонарушении по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств).

Постановлением Управления федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу медицинская организация  оштрафована на 700 рублей. 

Штраф оплачен, денежные средства возвращены учреждением здравоохранения в территориальный фонд обязательного медицинского страхования. 

24 май 11:39 | : Скандалы

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