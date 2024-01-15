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Крупного чиновника из Пинежского района подозревают в растрате

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы одного из муниципальных образований Пинежского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

По версии следствия, в 2020 году глава муниципального образования из корыстных побуждений самостоятельно организовал обустройство пожарных водоемов в одной из деревень, использовав при этом бывшие в употреблении металлические емкости и безвозмездно предоставленную строительную технику. При этом подозреваемый организовал заключение фиктивных договоров с сестрой - индивидуальным предпринимателем на строительство указанных пожарных водоёмов и подписал акты о приемке якобы выполненных той работ, на основании которых со счета администрации муниципального образования на счет индивидуального предпринимателя переведено более полумиллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, представленных РУФСБ России  по Архангельской области и ГЭБиПК ОМВД России по Пинежскому району.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

Дело принято к производству следственным отделом по Пинежскому району Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО. 

(фото с https://elista.bezformata.com) 

19 февраль 10:21 | : Скандалы

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