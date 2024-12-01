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Архангелогородцам и гостям города придется отведать снежной каши

Вьюга, метель, снежные выходные и снегопад в понедельник. Архангельск вновь окован снежным пленом, но подрядчика по уборке дорог в городе не видно. Зато снежные завалы сложно не заметить. 

 Сугробы везде – на набережной Северной Двины, центральных улицах и площадях, проезжих частях и пешеходных зонах, заездах к придомовым территориям и на подходах к социальным объектам. 

 На дорогах снежная каша, а люди вынуждены добираться на работу по колено в сугробах. 

 Народный фронт обратился в мэрию Архангельска. Общественники  требуют привлечь к ответственности Мезенское дорожное управление, отвечающее за зимнее содержание дорог в областном центре, и навести порядок на транспортных артериях и пешеходных дорожках города.

23 декабрь 12:43 | : Скандалы

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