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Прокуратура Поморья озаботилась безопасностью детей по дороге в школу

Прокуратурой Архангельской области и автономного округа организована проверка информации, размещенной в новостном выпуске ТВ «Вести Поморья» по вопросу необеспечения безопасности несовершеннолетних во время следования к месту обучения в МБОУ «Средняя школа № 95».

Напомним, эта тема также поднималась в нашей публикации «Только вертолетом можно долететь».

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности дорожного движения, законодательства в сфере образования и жилищно-коммунального хозяйства, а также полноте и эффективности принимаемых уполномоченными органами и учреждениями мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних во время следования к месту учебы и обратно.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

18 февраль 14:30 | : Скандалы

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