Фирма из Карелии довела дорогу в Голубино до обморочного состояния

30 января на трассе в Пинежском округе произошло серьёзное ДТП. Опрокинулся бензовоз, что привело к разливу топлива. А том, кто виноват в ужасном состоянии архангельской дороги, рассказывает издание «Регион 29»:

- Обслуживанием трассы занимается компания из Карелии ООО «Автодороги-Питкяранта». Именно с ней в октябре минувшего года ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» заключило государственный контракт по содержанию региональной сети автомобильных дорог Пинежского, Мезенского, Лешуконского округов Архангельской области сроком на 2 года.

Вопросы к исполнению обязанностей стали возникать достаточно быстро. Уже в ноябре стало известно, что количество техники на содержание всей сети региональных дорог, относящейся к контракту недостаточное. На территориях между реками Пинега и Мезень техника отсутствовала совсем.

Были нарушения, а значит были и предписания их устранить. В адрес подрядчика специалистом Мезенско-Лешуконского районного дорожного отдела были выданы два предписания. Оба они оказались проигнорированы. За такое пренебрежение подрядчик был оштрафован всего на 100 тысяч рублей за каждое предписание.

Как оказалось, иных мер для стимулирования подрядчика к выполнению своих обязанностей в должном объеме заказчик не предпринимал. И в дальнейшем попыток применять штрафные санкции перестал вовсе, хотя ситуация в лучшую сторону так и не обернулась.

Так, например, известно, что у ООО «Автодороги-Питкяранта» не было необходимых запасов противогололедных материалов. Поэтому часть дорог обрабатывали пескосоляной смесью, что категорически запрещено для данного типа дорог.