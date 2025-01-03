Архангельские приставы захлопнули двери сомнительного ресторана "Арарат"

По решению суда деятельность заведения приостановлена на 90 суток из-за выявленных Роспотребнадзором нарушений.

В ходе проведённой специалистами Управления Роспотребнадзора по Архангельской области плановой выездной проверки в отношении ООО «Арарат» выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

К примеру, в заведении не обеспечена последовательность технологических процессов, в результате чего происходят встречные потоки готовой продукции и сырья; обработка овощей, фруктов и зелени осуществляется в зоне мойки посуды; допущено хранение в одном холодильнике пищевого сырья и готовой продукции; не производится ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции, и работников, контактирующих с пищевой продукцией и др.

Также в пробах готовой продукции (картофельное пюре, салат из рукколы и говядины, греческий салат без заправки), взятых для испытания на микробиологические показатели, в том числе патогенные микроорганизмы, установлено наличие кишечной палочки.

За допущенные нарушения ООО «Арарат» привлечено к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ.

Учитывая, что указанные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью посетителей заведения, а также угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, суд приостановил деятельность заведения на 90 суток.

Исполняя решение суда, судебный пристав ОСП по Октябрьскому округу г. Архангельска незамедлительно выехал по месту нахождения дебаркадера, где располагается ресторан «Арарат», и опечатал все двери заведения. Собственник предупреждён об уголовной ответственности за несанкционированное возобновление деятельности. Контроль за этим будет осуществляться на постоянной основе.



