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Пациентов архангельского тубдиспансера кормят низкокалорийной пищей

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка в сфере оборота, качества пищевой продукции при организации питания пациентов ГБУЗ АО «Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер».

Установлено, что организацией, оказывающей услуги по предоставлению лечебного питания пациентам, находящимся в круглосуточном стационаре, допускаются нарушения санитарных норм и правил в части использования немаркированного производственного инвентаря. Также выявлены факты хранения пищевой продукции без маркировки, наличия пищевой продукции с истекшим сроком годности.

Отбор проб готового питания показал, что порции не соответствуют показателям по калорийности.

По факту выявленных нарушений руководителю организации  внесено представление. В настоящее время на предприятии установлен надлежащий производственный контроль, нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

14 апрель 12:13 | : Скандалы

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