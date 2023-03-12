Пациентов архангельского тубдиспансера кормят низкокалорийной пищей

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка в сфере оборота, качества пищевой продукции при организации питания пациентов ГБУЗ АО «Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер».

Установлено, что организацией, оказывающей услуги по предоставлению лечебного питания пациентам, находящимся в круглосуточном стационаре, допускаются нарушения санитарных норм и правил в части использования немаркированного производственного инвентаря. Также выявлены факты хранения пищевой продукции без маркировки, наличия пищевой продукции с истекшим сроком годности.

Отбор проб готового питания показал, что порции не соответствуют показателям по калорийности.

По факту выявленных нарушений руководителю организации внесено представление. В настоящее время на предприятии установлен надлежащий производственный контроль, нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.