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Инспектор Росрыболовства из Поморья попался на нечистых делах

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению  инспектора Североморского ТУ Росрыболовства с дислокацией в Верхнетоемском районе Архангельской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по административному делу должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях). 

Следствием установлено, что с марта 2021 года по январь 2024 года  обвиняемый, являясь должностным лицом - государственным инспектором отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Архангельской области, будучи обязанным осуществлять контроль и надзор за соблюдением гражданами действующего законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, а также правил рыболовства, соблюдением установленных сроков лова, выявлять правонарушения в сфере рыболовства и привлекать нарушителей к административной ответственности, злоупотреблял своими должностными полномочиями, фальсифицировал доказательства по делам об административных правонарушениях, вносил в составляемые им документы заведомо ложные сведения о правонарушениях, а также об имеющих значение обстоятельствах совершения правонарушений, что повлекло нарушения прав и законных интересов граждан.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- разыскной деятельности МО МВД России «Красноборский».

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением  направлено в суд  для рассмотрения по существу.

24 декабрь 08:54 | : Скандалы

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