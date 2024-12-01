Инспектор Росрыболовства из Поморья попался на нечистых делах

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению инспектора Североморского ТУ Росрыболовства с дислокацией в Верхнетоемском районе Архангельской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по административному делу должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях).

Следствием установлено, что с марта 2021 года по январь 2024 года обвиняемый, являясь должностным лицом - государственным инспектором отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Архангельской области, будучи обязанным осуществлять контроль и надзор за соблюдением гражданами действующего законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, а также правил рыболовства, соблюдением установленных сроков лова, выявлять правонарушения в сфере рыболовства и привлекать нарушителей к административной ответственности, злоупотреблял своими должностными полномочиями, фальсифицировал доказательства по делам об административных правонарушениях, вносил в составляемые им документы заведомо ложные сведения о правонарушениях, а также об имеющих значение обстоятельствах совершения правонарушений, что повлекло нарушения прав и законных интересов граждан.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- разыскной деятельности МО МВД России «Красноборский».

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.