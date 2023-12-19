Виноградовская ЦРБ незаконно лишила инвалида I группы его статуса

Прокуратура Виноградовского района Архангельской области провела проверку исполнения ГБУ «Виноградовская центральная районная больница» законодательства о здравоохранении и социальной защите инвалидов.

Установлено, что должностными лицами медицинского учреждения в установленный законом срок не исполнена обязанность по направлению документов гражданина на медико-социальную экспертизу для переосвидетельствования и присвоения ему первой группы инвалидности.

В результате волокиты срок действия результатов медицинских обследований пациента истек, группа инвалидности своевременно не подтверждена и заявитель формально утратил статус инвалида. Изложенные обстоятельства лишали мужчину возможности получения государственной социальной помощи, в том числе на медицинскую реабилитацию, бесплатное или льготное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей.

В целях устранения нарушений закона и восстановления прав инвалида прокурор Виноградовского района обратился в суд с исковым заявлением к медицинскому учреждению о компенсации морального вреда, а также возмещении убытков, вызванных расходами на повторное медицинское обследование гражданина.

Решением суда иск прокурора удовлетворен, медицинским учреждением гражданину выплачены соответствующие компенсации. В настоящее время мужчине оформлена первая группа инвалидности, его права восстановлены.