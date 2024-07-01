Откаты по нацпроекту «Здравоохранение»: Чиновники из НАО признаны виновными во взяточничестве

Следственный комитет по Архангельской области НАО сегодня сообщил, что заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Андрей Блощинский и его зам признаны виновными во взяточничестве. Блощинский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Также осужден его бывший заместитель, выступивший посредником в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в 2022 году должностное лицо через посредника потребовало от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10 процентов от прибыли, полученной организацией по государственному контракту, реализуемому в рамках национального проекта «Здравоохранение» на поставку медицинского оборудования и расходных материалов для нужд окружной больницы. В начале 2023 года осужденный через посредника получил взятку в сумме 3 миллиона рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные РУФСБ России по Архангельской области.

В отношении заместителя губернатора НАО на период следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия наложен арест на его недвижимое имущество и денежные средства на общую сумму более 10 миллионов рублей.

Приговором суда заместителю губернатора НАО назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 22 млн рублей, его бывшему заместителю - 5 лет лишения свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу.

Следствие вел второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.