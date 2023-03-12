Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Андрей 10%. Заместителю Бездудного предъявлено обвинение

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение заместителю губернатора Ненецкого автономного округа – руководителю Аппарата Администрации НАО Андрею Блощинскому в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом  взятки в особо крупном размере), также предъявлено обвинение его подчиненному сотруднику, выступившему посредником в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

 Следствием установлено, что обвиняемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10 процентов от суммы государственных контрактов, реализуемых в рамках национального проекта «Здравоохранение», за нечинение препятствий при приемке оборудования и расходных материалов, а также за оказание содействия в последующем заключении контрактов. В итоге обвиняемый через посредника получил взятку в сумме 3 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

 В отношении заместителя губернатора Ненецкого автономного округа, который не признал свою вину, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Как мы сообщали ранее, в НАО задержан сотрудник службы протокола окружной администрации по подозрению в хранении наркотических средств. 

11 апрель 08:56 | : Скандалы

Главные новости


Водные страсти Бревенника. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Вселенная Баха. Адажио

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (124)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20