Андрей 10%. Заместителю Бездудного предъявлено обвинение

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение заместителю губернатора Ненецкого автономного округа – руководителю Аппарата Администрации НАО Андрею Блощинскому в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), также предъявлено обвинение его подчиненному сотруднику, выступившему посредником в получении взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Следствием установлено, что обвиняемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10 процентов от суммы государственных контрактов, реализуемых в рамках национального проекта «Здравоохранение», за нечинение препятствий при приемке оборудования и расходных материалов, а также за оказание содействия в последующем заключении контрактов. В итоге обвиняемый через посредника получил взятку в сумме 3 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В отношении заместителя губернатора Ненецкого автономного округа, который не признал свою вину, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.