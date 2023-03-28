Коррупционный скандал в НАО: Андрей Блощинский получил взятку в 2 млн

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора администрации Ненецкого автономного округа Андрея Блощинского, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), и в отношении его подчиненного сотрудника, выступившего посредником в получении взятки ( ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10 процентов от прибыли, полученной организацией по государственному контракту, реализуемому в рамках национального проекта «Здравоохранение». В итоге подозреваемый через посредника получил взятку в сумме около 2 миллионов рублей.

Сегодня подозреваемых задержали сотрудники РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемых, изымается необходимая документация.

Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.