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Коррупционный скандал в НАО: Андрей Блощинский получил взятку в 2 млн

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора администрации Ненецкого автономного округа Андрея Блощинского, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом  взятки в особо крупном размере), и в отношении его подчиненного сотрудника, выступившего посредником в получении взятки ( ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

 По версии следствия, подозреваемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10 процентов от прибыли, полученной организацией по государственному контракту, реализуемому в рамках национального проекта «Здравоохранение». В итоге подозреваемый через посредника получил взятку в сумме около 2 миллионов рублей.

 Сегодня подозреваемых задержали сотрудники РУФСБ России по Архангельской области.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемых, изымается необходимая документация.

 Дело принято к производству вторым отделом по  расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.

30 март 17:21 | : Скандалы

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