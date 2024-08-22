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Плесецкий бунтарь оскорбил в суде сотрдника полиции

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 25-летнего осужденного за преступления против порядка управления в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства).

Следствием установлено, что 25 июня 2024 года осужденный, участвуя по видеосвязи в судебном заседании  по его административному исковому заявлению к ОМВД России «Плесецкий» о якобы имевшем место необеспечении его столовыми приборами и повышенной нормой питания в изоляторе временного содержания, публично в неприличной форме оскорбил представителя ответчика. В удовлетворении искового заявления осужденного суд отказал.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном и пояснил следователю, что так как сотрудник полиции не поддержал его исковое заявление, он повел себя эмоционально.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://tver.mk.ru) 

12 октябрь 11:18 | : Скандалы

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