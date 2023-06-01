Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура Архангельской области разбирается в долгах государства перед бизнесом

Прокуратурой области при осуществлении надзора за соблюдением законодательства в сфере защиты прав предпринимателей особое внимание уделяется вопросам, касающимся своевременной оплаты государственными и муниципальными заказчиками обязательств по исполненным публичным контрактам.

Общий размер задолженности по состоянию на 28.07.2023 по государственным и муниципальным контрактам перед субъектами предпринимательской деятельности составил 12,4 млн рублей (на 15.05.2023 достигала максимального размера в 2023 году – 29,7 млн рублей), в том числе по государственным – 7,7 млн рублей (региональные), муниципальным – 4,7 млн рублей.

Прокурорами в целях погашения задолженности в текущем году внесено 47 представлений, объявлено 4 предостережения, к административной ответственности привлечено 8 должностных лиц.

Благодаря прокурорскому вмешательству в 2023 году удалось не допустить роста задолженности и погасить ее на общую сумму 32,9 млн рублей

Работа в указанной сфере продолжается.

(фото с https://piternews24.ru) 

03 август 09:27 | : Экономика

Главные новости


Дмитрий Морев в Национальном рейтинге (комментарий эксперта)
Кургия и Курья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (45)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20