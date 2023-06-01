Прокуратура Архангельской области разбирается в долгах государства перед бизнесом

Прокуратурой области при осуществлении надзора за соблюдением законодательства в сфере защиты прав предпринимателей особое внимание уделяется вопросам, касающимся своевременной оплаты государственными и муниципальными заказчиками обязательств по исполненным публичным контрактам.

Общий размер задолженности по состоянию на 28.07.2023 по государственным и муниципальным контрактам перед субъектами предпринимательской деятельности составил 12,4 млн рублей (на 15.05.2023 достигала максимального размера в 2023 году – 29,7 млн рублей), в том числе по государственным – 7,7 млн рублей (региональные), муниципальным – 4,7 млн рублей.

Прокурорами в целях погашения задолженности в текущем году внесено 47 представлений, объявлено 4 предостережения, к административной ответственности привлечено 8 должностных лиц.

Благодаря прокурорскому вмешательству в 2023 году удалось не допустить роста задолженности и погасить ее на общую сумму 32,9 млн рублей

Работа в указанной сфере продолжается.