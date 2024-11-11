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Директор котласской управляшки сорвал отопительный сезон

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка в связи с многочисленными публикациями в средствах массовой информации, содержащих сведения о бездействии управляющей компании ООО «Современный город» в подготовке домов в поселке Вычегодский Котласского района к отопительному сезону.

За нарушения при содержании общего имущества многоквартирных домов Котласским межрайонным прокурором руководителю управляющей компании внесено представление. 

По постановлению межрайонного прокурора государственной жилищной инспекцией области директор ООО «Современный город» привлечен к административной ответственности по ст. 7.22, ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ с назначением штрафов на общую сумму 29 тыс. рублей, которые оплачены.

В ходе проверки обеспечена подготовка многоквартирных домов к отопительному периоду. 

04 декабрь 12:34 | : Скандалы

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