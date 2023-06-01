Прокуратура Архангельской области заинтересовалась началом отопительного сезона

Под председательством заместителя прокурора области Юлии Калистовой 30.08.2023 на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению прав и свобод человека и гражданина обсуждены актуальные для региона вопросы: подготовка региона к отопительному сезону 2023-2024 годов, проведение капитального ремонта общего имущества собственников многоквартирных домов.

В заседании приняли участие заместитель руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Эдуард Пивоваров, министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области Дмитрий Поташев, руководитель НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» Александр Бартасевич, руководители контролирующих органов, территориальные прокуроры в режиме видеоконференцсвязи.

Заместитель прокурора области Юлия Калистова обратила особое внимание на необходимость принятия дополнительных мер органами власти и контроля при подготовке объектов теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду, своевременного проведения капитального ремонта общего имущества собственников многоквартирных домов, на проблемные вопросы в указанной сфере.

По результатам проведенного совещания приняты протокольные решения, подлежащие исполнению.