Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На экс-главу Онежского района Максимова и его зама завели угловное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего главы муниципального образования «Онежский муниципальный район» Юрия Максимова и его заместителя. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности главой органа местного самоуправления, группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) 

Следствием установлено, что в 2022-2023 годах глава муниципального образования, превышая должностные полномочия, осуществил незаконное вмешательство в хозяйственную деятельность юридического лица из районного центра, оказывающего услуги в сфере ЖКХ.

Он же, действуя по договоренности со своим заместителем, незаконно передал в облуживание коммерческой организации из областного центра 219 многоквартирных домов Онежского района, незаконно изъяв их из обслуживания четырёх местных предприятий. Это создало предпосылки к банкротству предприятий, образованию у граждан задолженности по оплате жилищно-коммунальных платежей в результате выставления «двойных» счетов за оплату услуг населению.

Кроме того, глава муниципального образования дал обязательные к исполнению распоряжения о расходовании бюджетных средств на мероприятия, необходимость в которых отсутствовала. При этом не организовал исполнение решений судов по социально значимым вопросам местного значения, включая надежное и бесперебойное водоснабжение населения ряда поселков, ремонт жилого помещения, которое могло быть предоставлено гражданам, проживающим в аварийном жилье, и ремонт печей в квартире двух лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создав угрозу возникновения пожара в их жилище.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки органов прокуратуры.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением  будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие вел второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

29 ноябрь 15:12 | : Скандалы

Главные новости


Товарищи тоже любят деньги. О финансовой политике архангельской КПРФ
Что нам ждать от Arctic open?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (403)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20