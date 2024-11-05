На экс-главу Онежского района Максимова и его зама завели угловное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего главы муниципального образования «Онежский муниципальный район» Юрия Максимова и его заместителя. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности главой органа местного самоуправления, группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)

Следствием установлено, что в 2022-2023 годах глава муниципального образования, превышая должностные полномочия, осуществил незаконное вмешательство в хозяйственную деятельность юридического лица из районного центра, оказывающего услуги в сфере ЖКХ.

Он же, действуя по договоренности со своим заместителем, незаконно передал в облуживание коммерческой организации из областного центра 219 многоквартирных домов Онежского района, незаконно изъяв их из обслуживания четырёх местных предприятий. Это создало предпосылки к банкротству предприятий, образованию у граждан задолженности по оплате жилищно-коммунальных платежей в результате выставления «двойных» счетов за оплату услуг населению.

Кроме того, глава муниципального образования дал обязательные к исполнению распоряжения о расходовании бюджетных средств на мероприятия, необходимость в которых отсутствовала. При этом не организовал исполнение решений судов по социально значимым вопросам местного значения, включая надежное и бесперебойное водоснабжение населения ряда поселков, ремонт жилого помещения, которое могло быть предоставлено гражданам, проживающим в аварийном жилье, и ремонт печей в квартире двух лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создав угрозу возникновения пожара в их жилище.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки органов прокуратуры.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие вел второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.