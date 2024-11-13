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Сотрудник архангельского вуза продавал оценки на экзаменах

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела по обвинению сотрудника одного из высших учебных заведений города Архангельска в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия в пользу взяткодателя),  установлена причастность жителя областного центра к даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Следствием установлено, что в феврале- марте 2024 года житель областного центра в интересах падчерицы обратился к сотруднику высшего учебного заведения, который за взятку согласился оказать содействие в успешной сдаче студенткой экзаменов.   

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Ранее от студентов- взяткодателей поступили заявления о явке с повинной. Обвиняемый в получении взяток дал признательные показания.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска регионального Следственного управления СКР и соединено в одно производство с ранее возбужденным по факту получения взяток. 

29 ноябрь 10:52 | : Скандалы

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