В Архангельске магазинный воришка украл 50 пачек масла и помыться

21 ноября в отдел полиции «Центральный» УМВД России по г. Архангельску поступило заявление от директора сетевого магазина, расположенного на улице Шабалина. Он сообщил, что неизвестный зашел в торговый зал и похитил из холодильника более 50 пачек сливочного масла. Аналогичное сообщение поступило в полицию неделей ранее, когда из магазина по проспекту Обводный канал молодой человек похитил 12 флаконов шампуня.

Действия злоумышленника попали в объектив камер видеонаблюдения. На них видно, как молодой человек подходит к прилавку, кладет товары в рюкзак, после чего уходит.

По горячим следам сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался 17-летний архангелогородец. Похищенное он продал.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.