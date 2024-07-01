Садоводы Архангельской области получили бонус от президента Путина

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает предельный срок (три года) для начала освоения собственниками земельных участков в населенных пунктах, в том числе садоводческих и огороднических товариществах, расположенных в границах населенных пунктов.

Законом сформирован прозрачный механизм регулирования использования земельных участков, подлежащих вовлечению в экономический и хозяйственный оборот. Задача принятых норм - не наказание собственников или изъятие у них земельных участков, а именно их возвращение на свои земельные участки и возможность их освоения.

Заросшие, захламленные и загрязненные земельные участки являются серьезной проблемой для ведения хозяйства, для развития населенных пунктов. На такие участки жалуются соседи. Они становятся небезопасными местами посещения детей и молодежи, например, когда на земельных участках десятилетиями находятся брошенные долгострои. Закон создает условия для решения данной проблемы.

Это будет способствовать использованию земель в соответствии с их назначением и создаст дополнительную защиту для граждан, чьи участки расположены по соседству с заброшенными и захламленными территориями. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Он позволяет защитить правообладателей, которые по объективным причинам не могут начать использование участка сразу после оформления прав.

Прежде всего это касается проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорной растительностью. Человеку дается три года, чтобы провести все необходимые работы и подготовить участок к использованию (очистить его от мусора, осушить, выровнять рельеф и т.д.). Согласно закону, только после истечения трех лет, предназначенных для начала освоения земли, собственник несет ответственность за неиспользование земельного участка и контрольные (надзорные) органы могут зафиксировать нарушения. К примеру, у правообладателя в собственности участок для строительства. Если он будет знать, в течение какого срока после оформления прав на участке должен появиться фундамент и завершенный строительством объект, он вовремя сможет это сделать и избежать нарушений.

«Неиспользование земельных участков в СНТ это общая проблема всех садоводов Архангельской области. В основном такие участки пустуют, зарастают травой. Кроме того, за них никто не платит взносы, их владельцы не участвуют в жизни товарищества. Данный закон позволит привлечь граждан на забытые земельные участки. В крайнем случае они могут их продать», – поделился Михаил Силантьев, председатель Архангельского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России».

В то же время закон защитит граждан от произвольных оценок со стороны проверяющих, поскольку будет однозначно понятно, используется земельный участок или нет. Перечень мероприятий по освоению земельных участков и конкретные признаки их неиспользования будут закреплены в соответствующих актах Правительства РФ.

Выявление нарушений, связанных с использованием земельных участков, осуществляется и планируется осуществлять Росреестром в рамках федерального государственного земельного контроля (надзора), а также уполномоченными органами местного самоуправления в рамках муниципального земельного контроля.

После выявления нарушения правообладателю земельного участка будет выдано предписание об устранении нарушения. В дальнейшем проводится проверка исполнения такого предписания.

Если же правообладатель не устраняет выявленное нарушение, то Росреестр в течение 30 дней с момента истечения срока устранения нарушения уведомляет о такой ситуации уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления. Далее власти могут обратиться в суд с требованием об изъятии земельных участков в связи с их ненадлежащим использованием и об их продаже с публичных торгов.

«В Архангельской области существует проблема заброшенных и неиспользуемых земельных участков в населенных пунктах, в т.ч. на территории СНТ. Мы часто говорим, что земля должна работать. Закон помогает, с одной стороны, стимулировать граждан использовать землю, а с другой, - оградить от надзорных органов при неосвоении земли сразу после покупки. За дальнейшее неиспользование по окончании срока на освоение ответственность предусмотрена. Если собственник не заинтересован в использовании земли, не заботится о своем имуществе, то имеет смысл передать его тому, кто в нем больше нуждается», – отметила заместитель руководителя регионального Управления Росреестра Екатерина Долганова.