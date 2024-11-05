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В Холмогорах следователь и адвокат пошли на должностные преступления

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего следователя следственного отделения ОМВД России «Холмогорский», обвиняемого по ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 292 УК РФ (превышение должностных полномочий и служебный подлог) и его пособника – адвоката, обвиняемого по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 286 и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 292 УК РФ (пособничество в превышении должностных полномочий и в служебном подлоге).

Следствием установлено, что следователь в один из дней конца февраля – начала марта 2020 года, с целью окончить расследование уголовного дела в установленный срок и не ходатайствовать перед руководителем следственного органа о продлении срока следствия, вступил в сговор с адвокатом, который оказывал юридическую помощь подзащитному по делу, чтобы подписать протоколы следственных и процессуальных действий в один день без фактического их проведения. 

Следователь убедил обвиняемого в кражах также подписать эти документы без проведения необходимых действий, указав в них несоответствующие действительности даты.

Процессуальные издержки по уголовным делам возмещаются за счет средств федерального бюджета. Адвокат предоставил заявление о возмещении процессуальных издержек за дни, когда фактически им юридическая помощь  не оказывалась, а следователь, в свою очередь, вынес соответствующее постановление об их оплате, в результате чего адвокат незаконно получил более 14 тысяч рублей за работу и проезд к месту ее осуществления, которую он фактически не выполнял.

Санкциями ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 292 УК РФ предусмотрено наказание на срок до 4 лет лишения свободы.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Холмогорский районный суд Архангельской области.

 

19 ноябрь 10:31 | : Скандалы

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