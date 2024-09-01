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В Архангельске будут судить полицейского следователя-коррупционера

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего следователя органов внутренних дел, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог), ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и адвоката, выступившего пособником в совершении должностных преступлений, и также подозреваемого в мошенничестве (ч.2 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, при расследовании уголовного дела о кражах чужого имущества следователь ОМВД, желая окончить следствие с минимальными временными затратами, действуя по предварительному сговору с адвокатом, составила процессуальные документы без участия адвоката, которые убедила подписать обвиняемого. В результате указанных противоправных действий подозреваемая нарушила права и законные интересы подследственного на защиту, а адвокат получил денежные средства за юридическую помощь, которую фактически не оказывал.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для дела. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области, при содействии оперативно- разыскной части собственной безопасности УМВД России по Архангельской области

Дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР.

27 сентябрь 08:59 | : Происшествия

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